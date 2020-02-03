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Дорогу в аэропорт Норильска закрыли для всех видов транспорта из-за метели

Ограничения не действуют только для технологического транспорта

ТАСС, 3 февраля. Дорога в аэропорт Норильска, который является основным на севере Красноярского края, закрыта для всех видов транспорта из-за метели. Об этом сообщается в понедельник на сайте МЧС Красноярского края.

Ранее дорога была закрыта только для легкового транспорта, автобусные рейсы в аэропорт сохранялись. Аэропорт является основным для Норильска и Таймырского района. Через него осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами других регионов России.

"С 10:50 (06:50 мск) 03.02.2020 года на автодороге краевого значения Норильск - Кайеркан - Алыкель в связи с ухудшением погоды (низовая метель) в превентивных целях было введено ограничение движения для всех видов транспорта, кроме технологического", - говорится в сообщении.

На севере края с 07:00 (03:00 мск) понедельника объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра. По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в Норильске ожидается снег, низовая метель, видимость 1 км, ветер южный 8-13 м/с, порывы до 27 м/с.

Теги
РоссияКрасноярский край
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