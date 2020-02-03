Военные в Сибири получили на вооружение 18 модернизированных реактивных систем "Град"

ТАСС, 3 февраля. Артиллерийское подразделение 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в Кемеровской области получило на вооружение 18 модернизированных реактивных систем залпового огня (РЗСО) БМ-21 "Град". Об этом говорится в сообщении пресс-службы военного округа в понедельник.

"Партия из восемнадцати установок "Град" пополнила парк артиллерийского подразделения в Кузбассе. На данный момент расчеты проводят обслуживание узлов и агрегатов и ввод в эксплуатацию новой техники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что особенностью модернизированной версии 122-мм РЗСО "Град" является повышенная эффективность стрельбы, более мощные боеприпасы, наличие автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. Дальность стрельбы модернизированных систем увеличилась на 50% по сравнению с предыдущей версией и составила 40 километров, количество снарядов для залпа - до 40 штук, максимальная скорость передвижения - до 85 км/ч.

41 армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.