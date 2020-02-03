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Аэропорт Томска возобновил работу после аварийной посадки самолета

Утром в понедельник Bombardier CRJ-100 авиакомпании "Руслайн" повредил стойку шасси при посадке в Томске
Описание
© Официальная станица Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России во "ВКонтакте"

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Томский аэропорт, работа которого была приостановлена после аварийной посадки самолета из Екатеринбурга, возобновил работу, сообщила ТАСС старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

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Утром в понедельник самолет авиакомпании "Руслайн" Bombardier CRJ-100 повредил стойку шасси при посадке в Томске. До 08:00 мск работа томского аэропорта была приостановлена. Вылетов по семи направлениям ожидают 400 пассажиров. Томская транспортная прокуратура и транспортная полиция проводят проверки.

"В 12:00 (08:00 мск) возобновлена работа аэропорта", - сказала Горбунова.

Как сообщили журналистам в пресс-службе областного департамента здравоохранения, после посадки самолета в аэропорт были направлены две бригады скорой помощи. Медпомощь никому не потребовалась.

Теги
РоссияТомская область
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