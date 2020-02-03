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В школах Кызыла из-за ОРВИ и гриппа на неделю ввели карантин

По данным Роспотребнадзора, в городе эпидпорог превышен более чем в 2,9 раза

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Недельный карантин введен в школах Кызыла (Тува) из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии города.

"В связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ <...> мэрия Кызыла объявила карантин на семь дней на территории города, с 3 по 9 февраля 2020 года", - уточнили в пресс-службе.

Введено ограничение на посещение школ, детских дошкольных общеобразовательных учреждений, а также детских школ дополнительного образования, домов культуры, клубов. Запрет касается также кружков и секций.

По данным Роспотребнадзора, в Кызыле эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен более чем в 2,9 раза. Больше всего в городе болеют подростки от девяти до 14 лет - по этой возрастной категории эпидпорог превышен в 4,2 раза.

С начала эпидсезона в Туве зарегистрировано 18 лабораторно подтвержденных случаев гриппа В, из них 14 случаев в Кызыле, в Кызылском районе - два случая, в Тандинском - один случай и в Улуг-Хемском районе тоже один.

На прошлой неделе в республике в инфекционную больницу были госпитализированы два человека с подозрениями на коронавирус. По данным Минздрава региона, предварительно, заражение не подтверждено.

Теги
РоссияКрасноярский край
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