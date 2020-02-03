Эксперт: ситуация с коронавирусом может привести к переориентации турбизнеса на Байкале

По данным представителей туристической отрасли Иркутской области, в структуре турпотока на Байкал туристы из КНР составляют 60%, больше всего путешественников из Китая едет на озеро зимой. В связи со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, власти КНР временно ограничили отправку тургрупп за рубеж в качестве меры по предотвращению распространения инфекции. Индивидуальные туристы также начали отменять запланированные ранее поездки на Байкал.

ИРКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. Ограничение на выезд населения из Китая в связи с распространением коронавируса может привести к переориентации туристического бизнеса Иркутской области на путешественников из России и других стран, сообщила в понедельник журналистам руководитель областного агентства по туризму Екатерина Сливина.

"Если смотреть по структуре иностранного потока [в Иркутскую область], то более двух третей - это туристы из Китая. На втором месте туристы из Южной Кореи, далее Германия. <…> Многое зависит от самих участников бизнеса - насколько они гибко и оперативно смогут переориентироваться, сделают ли ставку на жителей области, предложат ли льготные программы, которые сделают доступнее для наших граждан отдых на побережье Байкала, либо они сделают ставку на другие иностранные рынки. Вполне возможно, что сейчас переориентация рынка произойдет", - сказала Сливина.

Представители туристической отрасли, которые работают на Байкале, ранее заявили, что из-за ограничений на выезд из Китая многие предприниматели, оказывающие услуги в сфере туризма в Иркутской области, уже оказались на грани банкротства. Запланированные поездки организованных групп туристов из КНР на Байкал отменены, индивидуальные туристы также снимают бронь в гостиницах и на турбазах. С самыми серьезными проблемами столкнулись предприниматели, которые были ориентированы только на турпоток из Китая.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.