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В Иркутской области пресечена контрабанда 1,5 тонн омуля

Ущерб природным ресурсам оценивается на сумму свыше 20 млн рублей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Микроавтобус с 1,5 т запрещенного к вылову омуля, обитающего только в озере Байкал, задержали в Иркутской области, ущерб природным ресурсам оценивается на сумму свыше 20 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте МВД региона.

"Выявили транспортировку крупной партии омуля, который незаконно перевозился в салоне микроавтобуса <...> ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил свыше 20 млн рублей <...> возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов"), - говорится в сообщении.

В машине было более 6 тыс. рыб весом почти 1,5 т запрещенного к вылову и продаже омуля, происхождение которых не смогли объяснить водитель и пассажир. Также водитель оштрафован по ч. 1 ст. 10.8. КоАП за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продукции.

По данным Байкальского филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии", биомасса популяции омуля в Байкале в период стабильного, эталонного состояния запасов составляла порядка 25 тыс. тонн, сейчас - не более 10 тыс. тонн. Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель байкальской фауны. Весит около 1,5 кг, средняя длина составляет около 60 см.

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РоссияИркутская область
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