На месте обрушения кровли в Новосибирске нашли наркотические вещества

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Новосибирские следователи обнаружили на месте обрушения кровли пристройки в ходе вечеринки в Новосибирске наркотические вещества и средства их употребления. Такие же вещества были обнаружены дома у задержанного организатора вечеринки Антона Шматова, сообщил во время судебного заседания государственный обвинитель.

В ночь на 2 февраля в раздевалке кафе на бульваре Молодежи в новосибирском Академгородке произошло обрушение кровли под тяжестью скопившегося снега на площади 240 кв. метров. Всего под завалами оказались пять человек, четверо из них были извлечены живыми, двое получили переохлаждение и позднее были отпущены домой, еще двое госпитализированы с переломами. Также в результате обрушения погибла девушка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

"По месту его проживания обнаружено вещество растительного происхождения. Экспертиза указанного вещества проведена, определено, что оно является наркотическим средством - марихуаной. Помимо обнаруженного наркотического вещества, были найдены средства употребления. Аналогичного рода вещества были обнаружены на месте преступления", - сказал следователь Евгений Дубянский.

Здание, где проходила вечерника, находилось в ведении предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра". Новый собственник не начинал осваивать здание, поскольку занимался оформлением документов. Как сообщил ТАСС глава районной администрации, где произошло ЧП, разрешение на проведение мероприятий в здании не выдавалось. Было ли законным проведение вечеринки в этом помещении, разбирается прокуратура.