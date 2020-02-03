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В Новокузнецке открыли школу, которую строили почти семь лет

В учреждении смогут обучаться 825 детей

КЕМЕРОВО, 3 февраля. /ТАСС/. Общеобразовательная школа №81 открыта в Заводском районе Новокузнецка Кемеровской области после почти семи лет строительства. К обучению в понедельник приступили уже более 400 школьников 1-8 классов, всего в учреждении смогут обучаться 825 детей, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Сегодня 427 детей 1-8 классов уже учатся. Это те, кто на сегодня уже оформили свои документы, в этом году планируется принять в общей сложности около 600 детей, а всего школа рассчитана на 825 учеников. Сейчас идет прием документов на зачисление в первые классы, первые классы уже почти заполнены", - сказали в пресс-службе.

Строительство школы №81 в Новокузнецке началось в 2013 году и через несколько лет было приостановлено из-за недостаточного финансирования, сроки сдачи объекта неоднократно переносились. После проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, которые выделялись на строительство школы. С 2018 года работы на объекте находились на контроле губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Общая площадь построенного образовательного учреждения составила порядка 17 тыс. кв. метров. Новая школа - цифровая, ориентирована на занятия детским техническим творчеством. В ней есть свой инженерный класс, а также созданы все условия для занятий спортом, оборудованы два спортивных и тренажерный залы.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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