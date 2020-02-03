Помещение, кровля которого обвалилась в Новосибирске, не отвечало требованиям безопасности

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Здание, кровля которого обвалилась в ходе проведения вечеринки в новосибирском Академгородке, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали, не отвечало требованиям безопасности. Об этом сообщила во время заседания суда по избранию меры пресечения задержанному организатору вечеринки судья Анна Панова.
"При осмотре места происшествия установлено, что используемое производственное помещение не отвечало требованиям безопасности. В помещении использовались переносные обогреватели на жидком легковоспламеняющемся топливе, отсутствовали средства пожаротушения, эвакуационные выходы, места для курения, что создавало угрозу здоровья находившимся рядом", - сказала Панова.
Кроме того, на месте были найдены спиртосодержащая продукция, наркотические вещества и средства их употребления.
Как ранее сообщил ТАСС глава Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников, разрешение на проведение мероприятий в здании, кровля которого обрушилась в Новосибирске, не выдавалось. Глава СО РАН Валентин Пармон сказал ТАСС, что объект находился под управлением СО РАН, но был передан в ноябре 2019 года в территориальное управление Минобрнауки вместе со всеми документами и соблюдением соответствующих юридических процедур.