Помещение, кровля которого обвалилась в Новосибирске, не отвечало требованиям безопасности

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Здание, кровля которого обвалилась в ходе проведения вечеринки в новосибирском Академгородке, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали, не отвечало требованиям безопасности. Об этом сообщила во время заседания суда по избранию меры пресечения задержанному организатору вечеринки судья Анна Панова.

Что известно об обрушении кровли в кафе в Новосибирске

"При осмотре места происшествия установлено, что используемое производственное помещение не отвечало требованиям безопасности. В помещении использовались переносные обогреватели на жидком легковоспламеняющемся топливе, отсутствовали средства пожаротушения, эвакуационные выходы, места для курения, что создавало угрозу здоровья находившимся рядом", - сказала Панова.

Кроме того, на месте были найдены спиртосодержащая продукция, наркотические вещества и средства их употребления.

Как ранее сообщил ТАСС глава Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников, разрешение на проведение мероприятий в здании, кровля которого обрушилась в Новосибирске, не выдавалось. Глава СО РАН Валентин Пармон сказал ТАСС, что объект находился под управлением СО РАН, но был передан в ноябре 2019 года в территориальное управление Минобрнауки вместе со всеми документами и соблюдением соответствующих юридических процедур.