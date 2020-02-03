Вильфанд: температура воздуха в Сибири превысит климатическую норму на 20 градусов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Климатическая норма на Урале, в Средней и Западной Сибири будет превышена примерно на 20 градусов со вторника, 4 февраля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Куда же денется московское тепло, когда наступит похолодание? Оно начнет смещаться сначала на Урал. Мы уже прогнозируем, что завтра там температура будет выше нормы примерно на 16 градусов. Затем 6, 7, 8 февраля оно дойдет до Западной и Средней Сибири", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в эти дни в Сибири климатическая норма будет превышена на 20 градусов. "Так что, тепло никуда не девается, а лишь перемещается", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, так, например, в Екатеринбурге днем во вторник ожидается 2 градуса тепла, в среду - 1 градус тепла, в четверг и пятницу - 5 градусов мороза. А в Красноярском крае прогнозируется во вторник днем 3 градуса мороза, в среду - 1 градус мороза, в четверг - 0 градусов, в пятницу - 2 градуса тепла.