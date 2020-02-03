На севере Омской области в 15-градусный мороз остались без газа более 500 частных домов

ОМСК, 3 февраля. /ТАСС/. Владельцы более 500 частных жилых домов в Тарском и Знаменском районе Омской области вынуждены отапливать в 15-градусный мороз жилые помещения дровами и электрическими нагревателями из-за нехватки газа в Тевризском газоконденсатном месторождении, сообщили в понедельник ТАСС уточненные данные в пресс-службе Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области, которое курирует этот источник газа. Ранее сообщалось об отключении 244 жилых домов в Тарском районе.

Подача газа в частные дома города Тары уже прерывалась 29 января, тогда без газового отопления остались около 200 жилых помещений. 31 января газоснабжение было возобновлено, но администрация Тарского района предупредила об угрозе повторного отключения из-за низкого давления в скважинах месторождения. В городе введен режим ЧС.

"На данный момент в Тарском районе без газа 310 частных домов, в Знаменском районе - 202 жилых дома. Эти дома были отключены от газоснабжения принудительно, так как у них есть альтернативные источники отопления, это необходимо, чтобы без газа не остались дома, которые отапливаются только газом. В Тевризском районе, где также были перебои [в подаче газа], газоснабжение восстановлено", - сказали в пресс-службе.

В Минпроме отметили, что ситуация с подачей газа постепенно стабилизируется благодаря потеплению (4 февраля в Омской области ожидается около нуля градусов), которое позволяет снизить потребление голубого топлива. В правительстве Омской области ТАСС рассказали, что власти муниципалитетов контролируют ситуацию с наличием дров у поставщиков и проводят подворовой обход отключенных домов. В Тарском районе на экстренный случай в санитарно-оздоровительном лагере "Лесная поляна" создан пункт временного размещения.

В Знаменском, Тарском и Тевризском районах Омской области в общей сложности проживают около 70 тыс. человек, при этом около 40 тыс. - в районных центрах. В Таре централизованное отопление обеспечивают три котельные, которые в ноябре 2018 года были переведены с газа на мазут, газом отапливаются частные домовладения.

В начале февраля 2019 года из-за сильных холодов потребление газа в трех районах на севере Омской области выросло в полтора-два раза. Истощенное Тевризское месторождение не могло компенсировать выросшее потребление, из-за чего в газопроводах стало падать давление. Чтобы избежать аварийной ситуации, власти региона вынуждены были отключить от газоснабжения промышленные предприятия и 345 потребителей, у которых были альтернативные источники отопления.