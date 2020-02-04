В Барнауле экстренно переселяют жильцов дома с треснувшими несущими конструкциями

БАРНАУЛ, 4 февраля. /ТАСС/. Несущие конструкции дома в Барнауле, признанного аварийным еще в 2015 году, треснули - администрация города экстренно переселяет жильцов. Одна из семей отказывается выезжать, несмотря на предупреждения, сообщается во вторник на сайте мэрии города.

"В администрацию поступил сигнал об ухудшении технического состояния дома на ул. 1-я Западная, который признан аварийным и подлежащим сносу в 2015 году. Образовались новые трещины на несущих конструкциях дома - это угроза жизни и здоровью жильцов. В доме остаются нерасселенными три муниципальные квартиры - жильцы двух из них согласились переехать в квартиры муниципального фонда", - сообщила пресс-служба мэрии.

С жильцами, отказавшимся переехать из квартиры № 11 в предложенные квартиры, продолжают работать специалисты. У жильцов есть право снимать жилье в аренду, ее стоимость компенсируется из бюджета города.

Угроза обрушения строительных конструкций, подчеркивают в мэрии, реальна. Из-за смещения несущих конструкций произошло повреждение системы теплоснабжения. Проведено обследование технического состояния газопровода - рассматривается вопрос ограничения газоснабжения. Управляющей компании поручено установить маяки на трещины, чтобы наблюдать за динмаикой состояния конструкций, поручено провести очистку крыши от снега.

В мэрии отмечают, что взамен муниципальных помещений, которые изымаются у людей, должны быть предоставлены равнозначные по количеству комнат и площади. Комитет ЖКХ города провел конкурсные процедуры и заключил муниципальные контракты на приобретение квартир для нанимателей, проживающих в этом доме, однако после осмотра квартир контракты были расторгнуты, так как помещения не соответствовали указанным требованиям.

В связи с аварийным состоянием дома жителей неоднократно информировали о возможности ежемесячных денежных выплат на оплату аренды жилья или предоставления помещений маневренного фонда. Однако за этими услугами жильцы дома не обращались.