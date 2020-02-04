"Лыжня России" соберет рекордное число участников в Новосибирской области в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области ожидают, что всероссийская гонка "Лыжня России", главная региональная площадка которой находится в Новосибирске на базе имени Алика Тульского, соберет более 15 тыс. человек, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. В прошлом году в гонке приняли участие около 10 тыс. жителей региона.

"Восьмого февраля в 11:45 состоится всероссийской гонки "Лыжня России". Мы предполагаем, что более 15 тыс. человек выйдут на лыжню, учитывая и специфику погоды, и подготовку трасс", - сказал Ахапов.

Министр сообщил, что на месте главного старта региона уже работает техника. Он отметил, что сильных морозов не ожидается, поэтому технических сбоев или переноса акции не будет.

Как отметила на пресс-конференции вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, регистрация для участников начинается 7 февраля, она будет проходить на стадионе "Спартак" в центре Новосибирска. Для тех, кто не успел зарегистрироваться заранее, будет организована регистрация на месте гонки.

По словам Терешковой, праздник будет сопровождать большая культурная программа, включающая спортивные игры, конкурсы и концертные номера, будут организованы пункты питания. Власти также организовали бесплатный проезд для участников к месту проведения соревнований на утреннем электропоезде Новосибирск - Черепаново до станции Сеятель. От станции до места проведения соревнований лыжников довезут бесплатные автобусы.

"Лыжня России" - открытая всероссийская лыжная гонка, проводится ежегодно с 1982 года. Основные цели мероприятия - привлечение россиян к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Организацией соревнований занимаются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, а также региональные власти.