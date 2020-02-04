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В школах нескольких районов Хакасии возникла задолженность за электричество

В правительстве республики считают, что региону требуется помощь из федерального бюджета

ТАСС, 4 февраля. Задолженность за электроэнергию возникла в школах ряда районов Хакасии. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе правительства республики.

Ранее агентство РБК сообщило, что консолидированный бюджет Хакасии не сбалансирован на 14 млрд руб. Школы и детские сады могут остаться без света и питания из-за долгов, отмечало издание.

"Это уровень муниципалитетов, у них действительно имеется кредиторская задолженность. Энергетики договариваются с муниципалитетами, кто и как это будет гасить. <…> Проблема существует, в текущей работе они решается, энергетики готовы идти навстречу, муниципалитеты изыскивают средства. <…> У них проблема (у муниципальных властей - прим. ТАСС) складывается, потому что не хватает дотаций из республиканского бюджета, нам не хватает федеральной помощи", - сказал собеседник агентства, добавив, что есть в республике муниципалитеты, у которых нет долгов: ни за поставки питания в социальные объекты, ни за долги за электричество "Это не повсеместная проблема", - добавили в пресс-службе.

По данным республиканского правительства, республике требуется помощь из федерального бюджета. "По данным регионального Минфина консолидированный бюджет республики не сбалансирован уже много лет. По подсчетам финансового ведомства речь идет о сумме около 10 млрд рублей", - сообщили в правительстве.

Сейчас в регионе работают специалисты федерального казначейства, которые проверяют исполнение республиканского бюджета.

Доходы республиканского бюджета составляют 26,216 млрд рублей, расходы - 28,521 млрд рублей, дефицит - 2,305 млрд рублей или 9% от доходов. Бюджет Хакасии является дотационным, в 2020 году более 12 млрд рублей в доходной части приходится на помощь из федерального бюджета.

Теги
РоссияХакасия
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