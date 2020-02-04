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"СДС-Уголь" освободит 250 сотрудников в Кузбассе и предложит им работу в порту в Приморье

В компании пояснили, что решение принято "ввиду текущей ситуации на рынке угля"
Угольный разрез "Черниговец" в Кемеровской области Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Угольный разрез "Черниговец" в Кемеровской области
© Михаил Метцель/ТАСС

КЕМЕРОВО, 4 февраля. /ТАСС/. Разрез "Черниговец" (входит в компанию "СДС-Уголь") в Кузбассе из-за сложившейся ситуации на рынке угля намерен в феврале высвободить порядка 250 сотрудников на одном из участков предприятия, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании "СДС-Уголь". Им будет предложена работа вахтовым методом в Приморском крае на строительстве угольного порта и железнодорожной станции "Суходол".

Угольные компании Кузбасса в 2019 году сократили объем добычи угля на 2%, а добыча угля энергетических марок снизилась на 4,1% в сравнении с 2018 годом. Региональные власти связывают изменение показателей добычи с падением цен на энергетический уголь на мировых рынках и сложностями с его поставками из-за ограничения провозных мощностей на востоке.

"Ввиду текущей ситуации на рынке угля принято решение приостановить работу участка, а высвободившимся сотрудникам предложено поработать вахтовым методом на строительстве угольного порта и железнодорожной станции "Суходол" в Приморском крае в составе сводного стройотряда. На сегодня на строительных объектах порта ощущается острая нехватка специалистов-железнодорожников. Это тот самый случай, когда мы имеем возможность перенаправить квалифицированные трудовые ресурсы на реализацию важного для компании проекта, сохранив при этом высокопрофессиональный трудовой коллектив", - цитирует пресс-служба директора АО "Черниговец" Юрия Дерябина.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, под высвобождение попадают около 250 человек - это работники участка вскрышной железнодорожной технологии разреза "Черниговец". Они получат приоритетное право работы в строительном отряде, которому будет поручено строительство железнодорожных путей морского порта "Суходол". Также в реализации проекта будут участвовать специалисты с других предприятий ХК "СДС-Уголь", имеющие профессии, связанные с железнодорожным строительством.

Если высвобожденные работники разреза "Черниговец" откажутся от работы вахтовым методом в Приморском крае, им будут предложены вакансии на других строительных объектах компании "СДС-Строй" с возможностью переобучения.

Реализация проекта "Суходол" началась в 2012 году, проект предполагает строительство угольного порта в Приморье на 20 млн тонн (12 млн тонн к 2021 году, еще 8 млн тонн - в 2022 году). Летом 2018 года инвестиционное соглашение по проекту создания морского порта в районе бухты Суходол заключили компании РЖД и "СДС". Создаваемый комплекс облегчит доступ малым и средним угольным предприятиям Кузбасса, где добывают около 60% отечественного угля, к портовой инфраструктуре Приморского края.

Теги
РоссияКемеровская область
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