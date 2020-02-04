В городах Сибири возник повышенный спрос на медицинские маски

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Спрос на медицинские маски на фоне распространения обнаруженного в Китае коронавируса и роста числа заболевших ОРВИ и гриппом вырос в ряде городов Сибири, рассказали ТАСС фармацевты, которые рассчитывают на спад ажиотажа в ближайшее время. В то же время власти регионов и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пытаются сдержать рост цен на индивидуальные средства защиты.
"У нас в аптеках есть запас масок. Ажиотаж, конечно, наблюдается - люди приходят в аптеки на фоне информации о коронавирусе и гриппе, закупают. Мы надеемся, что это скоро пройдет, и ситуация стабилизируется", - сказал ТАСС официальный представитель крупнейшей в Красноярском крае сети "Губернские аптеки" Анатолий Патюков.
В небольших аптеках с масками сложнее, корреспондент ТАСС посетил две из них и так и не сумел их приобрести. По словам провизора, люди покупают маски упаковками по несколько штук. Провизор одной из новосибирских аптек также сообщил агентству, что горожане уже разобрали все запасы масок, и пополнить их нечем - такой продукции нет и у поставщиков.
Бизнесмены также отмечают, что спрос на маски показывает огромный рост - ими интересуются и российские регионы, и соседний Китай. "Они [китайцы] готовы уже по 10 млн партии закупать. Они выходят на всех, если в интернете про торговлю масками написано", - сказал ТАСС красноярский предприниматель Денис Гафуров, отметивший, что его компания периодически торгует масками, но сейчас их нет.
Таможня и рекомендации
Глава Тувы Шолбан Кара-оол на аппаратном совещании сообщил, что в республике создан запас масок, который в несколько раз превышает нормативный. В то же время, Минздрав региона разместил на своей странице "ВКонтакте" инструкцию о том, как сделать марлевую повязку в домашних условиях.
В свою очередь, таможня отмечает, что на фоне распространения коронавируса маски стали популярным товаром, который перевозят через границу. Так, иркутские таможенники отмечают, что в городском аэропорту многие пассажиры везут с собой большое количество этих изделий.
"Критериев, чтобы определить, что это - коммерческая или некоммерческая партия - нет. Пока ограничений внутри РФ на реализацию этих средств индивидуальной защиты нет", - сказал журналистам заместитель начальника таможенного поста аэропорт Иркутск Константин Пимонов.
Рост цен и проверки
Начали расти и цены на медицинские маски в сибирских регионах. Губернатор Омской области Александр Бурков ранее поручил региональному Минздраву разобраться в ситуации после ряда сообщений в местных группах в соцсетях. "Люди жалуются, что цены выросли якобы в связи с коронавирусом в Китае. По крайней мере, мы видим недовольство этим в социальных сетях.<...> Если кто-то из коммерсантов пытается на этом зарабатывать, значит, должна подключаться антимонопольная служба. А людям надо разъяснять, какие аптеки соблюдают установленные прежде нормальные цены", - цитирует пресс-служба правительства региона Буркова.
Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков подтвердил что скачок цен действительно зафиксирован в ряде случаев, но большинство аптек сохраняет цены на них на прежнем уровне. Управление ФАС по Омской области сообщило о намерении проверить информацию о росте цен на медицинские маски у оптовых поставщиков и розничных продавцов. При этом в ведомстве отметили, что по состоянию на 4 февраля 2020 года заявлений от граждан о повышении цен и дефиците этих средств защиты в розничных точках продаж не поступало.
Согласно сообщениям в соцсетях, стоимость маски увеличилась с 21 до 70 рублей. В то же время корреспондент ТАСС во вторник смог купить в Омске упаковку из пяти штук за 45 рублей.
Жалобы на стоимость масок поступали в Минздрав Алтайского края. Согласно обращениям на официальных страницах министерства в соцсетях, в ряде районов края средств защиты в аптеках уже не найти, а стоимость одной маски поднялась с прежних трех до 7-8 рублей.
Лучше мази
Эксперты отмечают эффективность масок в борьбе с распространением инфекций. Однако, как сообщал ранее в пресс-центре ТАСС заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов, наиболее полезны они для самих больных, чтобы они не распространяли инфекцию.
"Кроме того, максимальное время ее работы - один час и при этом, ее нельзя использовать многократно. Пробыли вы в ней 1 час или сняли, например, для приема пищи - ее надо выбросить. Поэтому запас масок очень нужен, и нужен большой для того, чтобы нормально все это переживать и чувствовать себя безопасно в стране", - сказал Нетесов.
Что касается профилактики заболеваний, в качестве эффективной альтернативы маскам фармацевты предлагают использовать специальные мази. "Это [маски] больше психологическое успокоение, более эффективны мази, которые закладываются в носовые пазухи", - пояснил ТАСС сотрудник одной из красноярских аптек.