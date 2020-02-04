В городах Сибири возник повышенный спрос на медицинские маски

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Спрос на медицинские маски на фоне распространения обнаруженного в Китае коронавируса и роста числа заболевших ОРВИ и гриппом вырос в ряде городов Сибири, рассказали ТАСС фармацевты, которые рассчитывают на спад ажиотажа в ближайшее время. В то же время власти регионов и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пытаются сдержать рост цен на индивидуальные средства защиты.

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"У нас в аптеках есть запас масок. Ажиотаж, конечно, наблюдается - люди приходят в аптеки на фоне информации о коронавирусе и гриппе, закупают. Мы надеемся, что это скоро пройдет, и ситуация стабилизируется", - сказал ТАСС официальный представитель крупнейшей в Красноярском крае сети "Губернские аптеки" Анатолий Патюков. В небольших аптеках с масками сложнее, корреспондент ТАСС посетил две из них и так и не сумел их приобрести. По словам провизора, люди покупают маски упаковками по несколько штук. Провизор одной из новосибирских аптек также сообщил агентству, что горожане уже разобрали все запасы масок, и пополнить их нечем - такой продукции нет и у поставщиков. Бизнесмены также отмечают, что спрос на маски показывает огромный рост - ими интересуются и российские регионы, и соседний Китай. "Они [китайцы] готовы уже по 10 млн партии закупать. Они выходят на всех, если в интернете про торговлю масками написано", - сказал ТАСС красноярский предприниматель Денис Гафуров, отметивший, что его компания периодически торгует масками, но сейчас их нет. Таможня и рекомендации Глава Тувы Шолбан Кара-оол на аппаратном совещании сообщил, что в республике создан запас масок, который в несколько раз превышает нормативный. В то же время, Минздрав региона разместил на своей странице "ВКонтакте" инструкцию о том, как сделать марлевую повязку в домашних условиях.

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В свою очередь, таможня отмечает, что на фоне распространения коронавируса маски стали популярным товаром, который перевозят через границу. Так, иркутские таможенники отмечают, что в городском аэропорту многие пассажиры везут с собой большое количество этих изделий. "Критериев, чтобы определить, что это - коммерческая или некоммерческая партия - нет. Пока ограничений внутри РФ на реализацию этих средств индивидуальной защиты нет", - сказал журналистам заместитель начальника таможенного поста аэропорт Иркутск Константин Пимонов. Рост цен и проверки Начали расти и цены на медицинские маски в сибирских регионах. Губернатор Омской области Александр Бурков ранее поручил региональному Минздраву разобраться в ситуации после ряда сообщений в местных группах в соцсетях. "Люди жалуются, что цены выросли якобы в связи с коронавирусом в Китае. По крайней мере, мы видим недовольство этим в социальных сетях.<...> Если кто-то из коммерсантов пытается на этом зарабатывать, значит, должна подключаться антимонопольная служба. А людям надо разъяснять, какие аптеки соблюдают установленные прежде нормальные цены", - цитирует пресс-служба правительства региона Буркова.

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