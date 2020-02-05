В Белове построят тепломагистраль к началу отопительного сезона 2021-2022 годов

ТАСС, 5 февраля. Современная тепломагистраль с технологиями диагностики труб будет построена в городе Белово на Кузбассе к началу отопительного сезона 2021-2022 годов. Она заместит шесть устаревших угольных котельных мощностями городской ГРЭС, объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей, сообщается в среду на сайте Сибирской генерирующей компании (СГК).

Пока действующие котельные находятся в центре Белово, города с населением около 75 тыс. человек, экологическая обстановка в котором считается одной из самых проблемных в регионе из-за высокой концентрации энергетических предприятий и крупного железнодорожного узла.

"Шесть неэффективных угольных котельных, негативно влияющих на экологическую обстановку в центральной части города, будут замещены тепловыми мощностями Беловской ГРЭС. Для замещения котельных нужно построить тепловую магистраль от Беловской ГРЭС к центру Белово. Ее протяженность - более 12 км, суммарный объем вложений в реализацию проекта в 2020-2021 годах составит около 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Кроме строительства тепломагистрали, которая свяжет ГРЭС с центром города, необходимо реконструировать саму ГРЭС: увеличить мощность энергоблоков и модернизировать оборудование подготовки воды. Также заменят городские теплосети, износ которых превышает 60%.

"За счет привлечения частных и государственных инвестиций в городе Белово фактически будет создана новая, более надежная и экологически эффективная система теплоснабжения, с "умными" технологиями диагностики труб, современным цифровым комплексом диспетчеризации и управления. Это повысит комфорт городской среды и улучшит бизнес-климат с учетом снижения стоимости тепла от комбинированного источника - Беловской ГРЭС", - цитируется Юрий Шейбак, заместитель генерального директора - директор Кузбасского филиала СГК.