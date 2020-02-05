{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Белове построят тепломагистраль к началу отопительного сезона 2021-2022 годов

Объем инвестиций в проект составит 2,5 млрд рублей

ТАСС, 5 февраля. Современная тепломагистраль с технологиями диагностики труб будет построена в городе Белово на Кузбассе к началу отопительного сезона 2021-2022 годов. Она заместит шесть устаревших угольных котельных мощностями городской ГРЭС, объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей, сообщается в среду на сайте Сибирской генерирующей компании (СГК).

Пока действующие котельные находятся в центре Белово, города с населением около 75 тыс. человек, экологическая обстановка в котором считается одной из самых проблемных в регионе из-за высокой концентрации энергетических предприятий и крупного железнодорожного узла.

"Шесть неэффективных угольных котельных, негативно влияющих на экологическую обстановку в центральной части города, будут замещены тепловыми мощностями Беловской ГРЭС. Для замещения котельных нужно построить тепловую магистраль от Беловской ГРЭС к центру Белово. Ее протяженность - более 12 км, суммарный объем вложений в реализацию проекта в 2020-2021 годах составит около 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Кроме строительства тепломагистрали, которая свяжет ГРЭС с центром города, необходимо реконструировать саму ГРЭС: увеличить мощность энергоблоков и модернизировать оборудование подготовки воды. Также заменят городские теплосети, износ которых превышает 60%.

"За счет привлечения частных и государственных инвестиций в городе Белово фактически будет создана новая, более надежная и экологически эффективная система теплоснабжения, с "умными" технологиями диагностики труб, современным цифровым комплексом диспетчеризации и управления. Это повысит комфорт городской среды и улучшит бизнес-климат с учетом снижения стоимости тепла от комбинированного источника - Беловской ГРЭС", - цитируется Юрий Шейбак, заместитель генерального директора - директор Кузбасского филиала СГК.

Теги
РоссияКемеровская область
Реклама на ТАСС
Суд приговорил районных чиновников в Новосибирской области к семи годам колонии за взятку
Они получили от жителя Новосибирска 600 тыс. рублей за оформление права пользования на земельный участок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС