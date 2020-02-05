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В Томске грузовик врезался в маршрутку

Пострадал один человек
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Описание
© ГУ МВД России по Томской области
© ГУ МВД России по Томской области
© ГУ МВД России по Томской области
© ГУ МВД России по Томской области

ТОМСК, 5 февраля. /ТАСС/. Грузовик "Камаз" утром в среду врезался в маршрутный автобус, в салоне которого находились 24 человека. В результате ДТП пострадал пассажир автобуса, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"5 февраля, около 08:30 (04:30 мск), на улице Причальной, 1"Б", в городе Томске 45-летний водитель автомобиля "Камаз-6520", по предварительной информации, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с автобусом ПАЗ-32051R, движущимся в попутном направлении, который осуществлял перевозку пассажиров по городскому маршруту. В результате происшествия 21-летний мужчина - пассажир автобуса доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются все ее обстоятельства.

Теги
РоссияТомская область
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