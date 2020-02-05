Новосибирскую ледовую арену планируют сдать в срок, несмотря на перенос выбора подрядчика

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Признание несостоявшимся повторного конкурса на выбор подрядчика для строительства второго этапа ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске, который должен открыться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, не скажется на сроках сдачи объекта, сообщил в среду ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

В середине января объявленный в декабре повторный конкурс на выбор подрядчика второго этапа строительства ледового дворца спорта в Новосибирске не состоялся из-за того, что единственная поданная заявка не соответствовала требованиям конкурса. В конце января был объявлен третий конкурс.

"На сроках сдачи объекта данное обстоятельство не отразится, так как это второй этап строительства объекта, по которому строительные работы уже ведутся. Согласно графику работ по второму этапу, временной диапазон достаточный для выполнения всех мероприятий в установленные сроки", - пояснил министр.

Первый конкурс на выбор подрядчика второго этапа строительства ЛДС, объявленный осенью 2019 года, не состоялся из-за отсутствия заявок. Второй этап строительства в Новосибирске многофункциональной ледовой арены, начальная цена которого составляет 3 млрд рублей, должен начаться 1 марта 2020 года и закончиться 31 августа 2022 года. Заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области "Арена".

Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина средств пойдет на строительство самой спортивной площадки, остальная часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.