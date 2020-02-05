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Новосибирский зоопарк планирует создать детский контактный зверинец

По словам директора учреждения Андрея Шило, это позволит организовать в зоопарке новую рекреационную зону
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Руководство Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило, крупнейшего в стране, планирует создать на своей территории детский контактный зоопарк, где разместятся домашние животные. Стоимость проекта оценивается в 15-20 млн рублей, сообщил ТАСС директор учреждения Андрей Шило.

В учреждении до сих пор нет контактного зоопарка для детей, которые есть в большинстве крупных парков Сибири. По словам Шило, создание небольшого зверинца фермерского типа для детей позволило бы сделать в зоопарке новую рекреационную зону.

"Это будет детский контактный зоопарк, где дети смогут наблюдать за козочками, барашками, коровками, кроликами. Такой фермерский зоопарк. Объем инвестиций в создание - около 15-20 млн рублей", - сообщил Шило, не уточнив сроки создания зверинца.

Детский контактный зоопарк - один из крупных долгосрочных инфраструктурных проектов учреждения, который будет учтен при создании генерального плана развития территории парка на ближайшее десятилетие.

Ранее руководство зоопарка заявляло о строительстве комплекса павильонов и вольеров для африканских животных. Проект строительства будет представлен осенью 2020 года. В комплексе разместятся жирафы, два вида птиц, ночные животные, несколько видов антилоп, а также зебры и приматы. Ранее строительство планировалось начать в 2020 году, однако планы зоопарка изменились из-за проблем с собственником домов, располагающихся на территории зверинца, где планируется расположить комплекс, и отсутствия финансирования. Срок реализации проекта - около трех лет. Объем инвестиций - 500-700 млн. рублей.

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило - один из крупнейших в стране. Он занимает площадь 65 га, где содержится больше 10 тыс. особей 770 видов животных.

Теги
РоссияНовосибирская область
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