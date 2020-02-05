СК возбудил дело в отношении главы томского филиала Россельхозбанка

ТОМСК, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудники томского Следственного комитета на основании материалов УФСБ по Томской области возбудили уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" в отношении менеджера одного из банков региона, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Томской области. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о главе томского филиала Россельхозбанка.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица Томского регионального филиала одного из банков, 100% акций которого принадлежат Российской Федерации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый помог открыть для томской компании кредитную линию по льготной программе поддержке аграриев на сумму до 100 млн рублей. При этом он знал, что средства будут израсходованы не по назначению. В рамках заключенного договора коммерческой организации была предоставлена из средств федерального бюджета субсидия в размере 2,2 млн рублей.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, подозреваемый - глава томского Россельхозбанка Игорь Шелевой.

В настоящее время следственные органы собирают доказательства, уже допрошен подозреваемый, проведены обыски на его рабочем месте и в доме, допрашиваются свидетели.