{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пропавшую год назад самку снежного барса на Алтае обнаружили с двумя котятами

Экологи предполагают, что она вела более скрытный образ жизни, чем обычно, пока котята были малы, и не попадала в объектив автоматических камер

БАРНАУЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Самка снежного барса по кличке Ю-1, которую экологи не могли найти с февраля прошлого года, обнаружена в Сайлюгемском национальном парке с двумя котятами. Об этом в среду сообщает пресс-служба Алтае-Саянского отделения Фонда защиты дикой природы (WWF).

"Самка Ю-1 надолго пропадала из поля зрения экологов, последний раз ее видели на кадрах фотоловушек в феврале 2019 года. И вот ее кадры появились вновь - рядом с двумя котятами. Это объясняет, почему самку долгое время не могли обнаружить, Ю-1 стала мамой. Барсятам три месяца. Вероятно, Ю-1 вела более скрытный образ жизни, чем обычно, пока котята были малы, и не попадала в объектив автоматических камер", - сообщает пресс-служба.

Экологи наблюдают за Ю-1 с 2016 года. Этот выводок котят у нее уже не первый - с барсятами она появлялась в начале 2019 года, те котята выросли и оставили мать. Сотрудники нацпарка предполагают, что отцом нового потомства мог стать самец Юнчи - он обитает недалеко от территории Ю-1.

Экологи отмечают, что двойняшки у барсов - норма, реже рождается тройня, в 2018 году произошло уникальное событие - у самки ирбиса появилось сразу четыре котенка. С 2016 года за фотоловушки, в которые попадает Ю-1, отвечает местный охотник из села Аргут Мерген Марков - участник проекта "Сохрани своего ирбиса". Сейчас в проекте участвуют восемь жителей Кош-Агачского района.

По данным WWF, в России осталось не менее 65 особей снежного барса, это 2% от мировой популяции, которая насчитывает от 4 до 6 тыс. особей. Точную численность посчитать не удается - барсы живут в труднодоступной горной местности. Вид остается одним из самых малоизученных среди больших кошек. В России обследовано только 70% мест обитания снежного барса, в целом российская популяция едва ли превышает 90 особей, порядка 40 из них обитают в Горном Алтае.

Теги
РоссияАлтай
Реклама на ТАСС
Росстат привлечет более 42 тыс. человек для переписи населения в Сибири
Всероссийская перепись пройдет в октябре 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС