Пропавшую год назад самку снежного барса на Алтае обнаружили с двумя котятами

БАРНАУЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Самка снежного барса по кличке Ю-1, которую экологи не могли найти с февраля прошлого года, обнаружена в Сайлюгемском национальном парке с двумя котятами. Об этом в среду сообщает пресс-служба Алтае-Саянского отделения Фонда защиты дикой природы (WWF).

"Самка Ю-1 надолго пропадала из поля зрения экологов, последний раз ее видели на кадрах фотоловушек в феврале 2019 года. И вот ее кадры появились вновь - рядом с двумя котятами. Это объясняет, почему самку долгое время не могли обнаружить, Ю-1 стала мамой. Барсятам три месяца. Вероятно, Ю-1 вела более скрытный образ жизни, чем обычно, пока котята были малы, и не попадала в объектив автоматических камер", - сообщает пресс-служба.

Экологи наблюдают за Ю-1 с 2016 года. Этот выводок котят у нее уже не первый - с барсятами она появлялась в начале 2019 года, те котята выросли и оставили мать. Сотрудники нацпарка предполагают, что отцом нового потомства мог стать самец Юнчи - он обитает недалеко от территории Ю-1.

Экологи отмечают, что двойняшки у барсов - норма, реже рождается тройня, в 2018 году произошло уникальное событие - у самки ирбиса появилось сразу четыре котенка. С 2016 года за фотоловушки, в которые попадает Ю-1, отвечает местный охотник из села Аргут Мерген Марков - участник проекта "Сохрани своего ирбиса". Сейчас в проекте участвуют восемь жителей Кош-Агачского района.

По данным WWF, в России осталось не менее 65 особей снежного барса, это 2% от мировой популяции, которая насчитывает от 4 до 6 тыс. особей. Точную численность посчитать не удается - барсы живут в труднодоступной горной местности. Вид остается одним из самых малоизученных среди больших кошек. В России обследовано только 70% мест обитания снежного барса, в целом российская популяция едва ли превышает 90 особей, порядка 40 из них обитают в Горном Алтае.