Росстат привлечет более 42 тыс. человек для переписи населения в Сибири

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Более 42 тыс. человек будут задействованы в Сибирском федеральном округе для проведения всероссийской переписи населения 2020 года, сообщил в среду полпред округа Сергей Меняйло на координационном совещании с главами регионов в Новосибирске.

"Объемы работы для переписи большие, только постоянно проживающих на территории округа - более 17 млн, и переписать нужно каждого. <...> Всего по округу это более 42 тыс. [человек], в том числе более 36 тыс. переписчиков", - сообщил Меняйло.

По его словам, большое расстояние от региональных центров до отдельных населенных пунктов, наличие труднодоступных мест и северных территорий также увеличивают трудоемкость в организации и проведении работ.

Ранее ЦИК и Росстат заключили соглашение о привлечении к переписи членов участковых избирательных комиссий.

Всероссийская перепись населения с применением новейших цифровых технологий пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России анкеты на Едином портале государственных услуг. При поквартирном обходе переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением, опрос также будет проводиться на традиционных бумажных бланках. Кроме того, будут работать переписные участки, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.