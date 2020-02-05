Подрядчики в зоне паводка в Приангарье просят обеспечить их местными стройматериалами

ИРКУТСК, 5 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в среду на совещании по вопросу восстановления инфраструктуры в пострадавших от наводнения районах поручил региональному Минприроды найти возможность обеспечить подрядчиков местными инертными материалами. Об этом его попросили строительные компании, которые вынуждены возить песок из Иркутска, что увеличивает стоимость работ.

На совещании представитель одного из подрядчиков сообщил, что в город Тулун, который сильнее всего пострадал летом 2019 года от паводка, строители завозят песок из Иркутска. По его словам, это приводит к увеличению стоимости бетона, одной из составляющих которого является песок, почти в два раза.

"Минприроды поручение такое даем. И я хотел бы, чтобы сразу природоохранная прокуратура в этом поучаствовала, прошу подготовить обращение", - сказал Кобзев в ответ на просьбу представителя строительной компании найти инертные материалы в Тулуне.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков, в результате затяжных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. В настоящее время идет восстановление инфраструктуры, ремонтируются и строятся жилые дома, школы, детские сады и объекты здравоохранения.