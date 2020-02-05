Южноамериканская кошка маргай впервые в России дала потомство в Новосибирском зоопарке

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Южноамериканская длиннохвостая кошка маргай, обитающая во влажных тропических лесах, впервые принесла потомство в российском зоопарке в Новосибирске, сообщила в среду пресс-служба зоопарка.

"Для Новосибирского зоопарка это первый детеныш кошек маргай, и мы постарались все предусмотреть, учли опыт коллег и наш многолетний опыт содержания кошачьих. Кошки маргай очень скрытны. Сейчас самка стала еще более осторожной. Из своих укрытий они с малышом чаще выходят в вечернее и ночное время", - цитирует пресс-служба заместителя директора по науке зоопарка Ольгу Шило.

Кошки маргай, находящиеся под угрозой исчезновения, очень редко размножаются в условиях зоологических парков. По межгосударственным соглашениям любая охота, а также торговля продуктами, изготовленными из них, запрещена.

Новосибирский зоопарк является крупнейшим в России, он занимает площадь 60 га лесных угодий, в нем в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 700 видов животных. Более 120 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.