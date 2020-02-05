Проект строительства метро в Красноярске доработают с учетом изменений в застройке города

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Проект строительства метрополитена в Красноярске будет доработан с учетом первых замечаний Главгосэкспертизы и изменений в застройке города. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров АО "Красноярского треста инженерно-строительных изысканий" ("КрасноярскТИСИЗ"), которое ведет корректировку проекта строительства метрополитена, Олег Митволь.

Строительство метрополитена началось в октябре 1995 года, оно неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году.

"Мы получили проект на актуализацию схемы строительства метрополитена и с учетом первых замечаний Главгосэкспертизы, и изменений в застройке города. Часть земель, где должна пролегать линия метрополитена, за это время была застроена новыми микрорайонами. Внесем изменения в трассировку и глубину залегания метрополитена. С учетом этого проект метрополитена будет доработан", - отметил Митволь. Он добавил, что корректировка проекта будет проводится за счет средств компании. По его словам, внесение изменений в проект находится на согласовании в мэрии.

Разработкой проекта на условиях субподряда занимается компания "Спецподземпроект инжиниринг", проектировавшая 16 станций московского метрополитена, отметил Митволь.

Как пояснил ТАСС заместитель директора "КрасноярскТИСИЗ" Алексей Коршиков, три станции из девяти запланированных ("Вокзальную", "Проспект мира" и "Ленинскую") предполагается построить на малой глубине - 28-35 метров, а не 65, как планировалось ранее. Строительство будет вестись открытым способом, то есть большую часть технологических операций можно будет вести с поверхности земли. По словам замдиректора, это снизит стоимость строительства каждой станции с 5-6 млрд до 3-4 млрд рублей. Также планируется проложить линию метрополитена в центре города на глубине 30-35 метров вместо 65 метров, что позволит сократить и сроки строительства.

В декабре прошлого года "КрасноярскТИЗИС", который ведет корректировку проекта строительства метрополитена, начал сдавать документы в Главгосэкспертизу. Экспертиза должна занять от 60 до 90 дней. Предварительная стоимость строительства первой очереди метрополитена, по данным "КрасноярскТИЗИС", составит 64 млрд рублей.