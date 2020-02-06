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Коллекцию Новосибирского зоопарка летом 2020 года пополнят две особи вомбатов

Зоопарк получит животных в рамках соглашения об обмене трехлетнего белого медвежонка Ростика. В 2018 году его передали в зоологический центр города Циндао на востоке Китая

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило летом 2020 года получит два особи вомбатов, популярных в социальных сетях австралийских сумчатых животных, сообщил ТАСС директор зоопарка Андрей Шило.

В 2019-м зоопарк начал строительство вольеров для вомбатов. Их и несколько других видов животных Новосибирск получит в рамках соглашения об обмене трехлетнего белого медвежонка Ростика, родившегося и выросшего в зоопарке. В декабре 2018 года он по программе сохранения видов в неволе переехал в зоологический центр города Циндао на востоке Китая.

"В этом году мы надеемся получить вомбатов из Австралии. В марте должна приехать делегация, она проверит вольер, который мы построили, проверит условия содержания и как персонал готов к приему этих животных, после чего начнет оформлять документы на передачу. Ко дню города [последнее воскресенье июня] они будут уже здесь", - сообщил ТАСС директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило, пояснив, что ранее сотрудники парка никогда с вомбатами не работали.

Он рассказал ТАСС, что при передаче животных - вомбатов, коал - из австралийских зоопарков существует очень строгий регламент.

Вомбаты - семейство сумчатых млекопитающих травоядных животных. Обитают в Австралии, взрослые особи размерами напоминают большого хомяка или маленького медведя.

Новосибирский зоопарк - крупнейший в России, занимает площадь 60 га леса, в нем в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей свыше 700 видов животных. Более 120 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.

Теги
АвстралияРоссияКитайНовосибирская область
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