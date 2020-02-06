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Под Новосибирском более 50 тыс. человек остались без воды из-за аварии на водоводе

Без холодной воды находятся несколько районов Искитима, сроки устранения аварии пока не уточняются

ТАСС, 6 февраля. Более 50 тыс. человек остались без холодной воды из-за аварии на водоводе в городе Искитим под Новосибирском, сообщается в четверг на сайте администрации города.

"В связи с аварией на магистральном водоводе, 6 февраля с 10:00 (06:00 мск) до устранения аварии будет прекращена подача холодного водоснабжения в следующие микрорайоны: Центральный, Индустриальный, Заречный, Северный, Зеленая горка, пос. Чернореченский", - говорится в сообщении.

Сроки устранения аварии не уточняются.

Температура воздуха в Искитиме составляет сейчас три градуса ниже ноля.

Теги
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