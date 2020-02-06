Источник: уголовное дело прекратили в отношении экс-главы ГИБДД по Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего начальника ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха по подозрению в превышении должностных полномочий прекращено, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") завели в марте 2019 года.

"Уголовное дело закрыто", - сказал источник.

Как сообщалось ранее, Штельмах возглавлял областное управление ГИБДД 12 лет, о его увольнении из органов внутренних дел стало известно в конце октября 2018 года. Штельмах обратился в суд с иском к МВД, потребовав восстановить его на службе, но позже скорректировал исковые требования, отказавшись от восстановления, но попросив изменить формулировку приказа с "порочащего честь сотрудника органов внутренних дел проступка" на "выслугу лет", дающую право на получение пенсии.

Суд установил, что Штельмах выдавал удостоверения, которые позволяли их владельцам избегать проверок сотрудников ГИБДД. Его опрос с использованием полиграфа установил наличие у него заинтересованности в выдаче таких документов, а также "систематической даче указаний руководителям структурных подразделений ГИБДД не осуществлять проверку их владельцев, а также не привлекать к установленной законом ответственности лиц, задержанных за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения при предъявлении данных документов".

Центральный суд Новосибирска в декабре отказал в удовлетворении иска. Штельмах решение суда обжаловал, однако суд апелляционной инстанции решение не изменил. Ранее сообщалось, что еще до увольнения Штельмаха следственные органы региона начали в отношении него уголовно-процессуальную проверку, детали которой не разглашались. По итогам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.