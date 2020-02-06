В найденном в новосибирской больнице конверте не обнаружили сибирскую язву

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. В конверте с надписью "Сибирская язва", подброшенном в административный корпус новосибирской городской клинической больницы, эта опасная инфекция не обнаружена. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областного Минздрава.

"Сибирская язва не была обнаружена", - сказали в пресс-службе.

В минувший вторник в административном корпусе новосибирской городской клинической больницы нашли конверт с надписью "Сибирская язва". Персонал больницы вызвал все оперативные службы, которые изолировали контактировавшего с конвертом человека и отправили конверт в лабораторию областного Центра гигиены и эпидемиологии.

В официальной группе во "ВКонтакте" регионального Минздрава отмечается, что следственные органы ищут подкинувшего конверт.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи. В некоторых случаях может привести к смерти.