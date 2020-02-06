{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В найденном в новосибирской больнице конверте не обнаружили сибирскую язву

Подкинувшего конверт ищут следственные органы

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. В конверте с надписью "Сибирская язва", подброшенном в административный корпус новосибирской городской клинической больницы, эта опасная инфекция не обнаружена. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областного Минздрава.

"Сибирская язва не была обнаружена", - сказали в пресс-службе.

В минувший вторник в административном корпусе новосибирской городской клинической больницы нашли конверт с надписью "Сибирская язва". Персонал больницы вызвал все оперативные службы, которые изолировали контактировавшего с конвертом человека и отправили конверт в лабораторию областного Центра гигиены и эпидемиологии.

В официальной группе во "ВКонтакте" регионального Минздрава отмечается, что следственные органы ищут подкинувшего конверт.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи. В некоторых случаях может привести к смерти.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
В Красноярском крае на трассе столкнулись более 20 машин
Пострадали два человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС