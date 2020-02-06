В Красноярском крае на трассе столкнулись более 20 машин

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Более 20 машин столкнулись в пяти ДТП на 14-м километре федеральной автомобильной дороги (ФАД) "Глубокий обход города Красноярска" из-за сильного тумана. Как сообщили в четверг в ГИБДД, пострадали два человека.

"В 09:30 на 14-м км ФАД "Глубокий обход города Красноярска" в результате ограничения видимости из-за сильного тумана произошло пять ДТП, в которых участвовали 24 автомобиля. В результате ДТП в лечебное учреждение для оказания помощи направлены два участника происшествия", - сказали в Госавтоинспекции.

На месте аварии организовано реверсивное движение.