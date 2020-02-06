Хирурги в Новосибирске впервые за Уралом удалили раковую опухоль пищевода

ТАСС, 6 февраля. Хирурги Новосибирского областного онкодиспансера впервые за Уралом прооперировали пациентку со злокачественной опухолью пищевода. Ранее подобные операции проводили только в крупных мультидисциплинарных национальных институтах Москвы и Петербурга, сообщается в четверг на сайте Минздрава Новосибирской области.

Онкозаболеваемость в Новосибирской области, по данным 2019 года, превышает не только общероссийские показатели, но и средние показатели по Сибири - выявлено 474,8 случая на 100 тыс. населения, и смертность от рака в регионе стоит на третьем месте после сердечно-сосудистых заболеваний и травматизма, сообщал в пресс-центре ТАСС в Новосибирске главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров.

"В Новосибирске это была первая подобная операция по наложению соустья между глоткой и резецированной частью желудка на шее, так как такие хирургические вмешательства выполняются только в мультидисциплинарных, очень крупных национальных институтах Москвы и Петербурга", - приводятся в сообщении слова главного хирурга и главного онколога Новосибирской области Вадима Захарова.

Злокачественная опухоль пищевода у 49-летней пациентки находилась в сложном для хирургического доступа месте - верхней трети пищевода и не поддавалась химиолучевому лечению. Опухоль не только причиняла боль, но мешала женщине есть и пить. Для участия в операции были приглашены несколько хирургов разных компетенций.

Операция продлилась 6,5 часов, ее риск заключался в том, что опухоль была очень близко расположена к жизненно важным органам. Хирурги прогнозируют, что пациентка, восстановившись, сможет вести полноценный образ жизни, не соблюдая какой-либо особенной диеты.