{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хирурги в Новосибирске впервые за Уралом удалили раковую опухоль пищевода

Ранее подобные операции проводили только в Москве и Петербурге

ТАСС, 6 февраля. Хирурги Новосибирского областного онкодиспансера впервые за Уралом прооперировали пациентку со злокачественной опухолью пищевода. Ранее подобные операции проводили только в крупных мультидисциплинарных национальных институтах Москвы и Петербурга, сообщается в четверг на сайте Минздрава Новосибирской области.

Онкозаболеваемость в Новосибирской области, по данным 2019 года, превышает не только общероссийские показатели, но и средние показатели по Сибири - выявлено 474,8 случая на 100 тыс. населения, и смертность от рака в регионе стоит на третьем месте после сердечно-сосудистых заболеваний и травматизма, сообщал в пресс-центре ТАСС в Новосибирске главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров.

"В Новосибирске это была первая подобная операция по наложению соустья между глоткой и резецированной частью желудка на шее, так как такие хирургические вмешательства выполняются только в мультидисциплинарных, очень крупных национальных институтах Москвы и Петербурга", - приводятся в сообщении слова главного хирурга и главного онколога Новосибирской области Вадима Захарова.

Злокачественная опухоль пищевода у 49-летней пациентки находилась в сложном для хирургического доступа месте - верхней трети пищевода и не поддавалась химиолучевому лечению. Опухоль не только причиняла боль, но мешала женщине есть и пить. Для участия в операции были приглашены несколько хирургов разных компетенций.

Операция продлилась 6,5 часов, ее риск заключался в том, что опухоль была очень близко расположена к жизненно важным органам. Хирурги прогнозируют, что пациентка, восстановившись, сможет вести полноценный образ жизни, не соблюдая какой-либо особенной диеты.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Семья пострадавшей от поджога одежды девочки из Кузбасса получит 700 тыс. руб. компенсации
Пятилетнего ребенка с ожогами 75% тела доставили в реанимацию больницы Новокузнецка в августе 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС