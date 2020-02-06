Семья пострадавшей от поджога одежды девочки из Кузбасса получит 700 тыс. руб. компенсации

КЕМЕРОВО, 6 февраля. /ТАСС/. Заводский районный суд Новокузнецка принял решении о взыскании 700 тыс. рублей морального вреда с опекунов несовершеннолетних девочек-сестер, которые летом прошлого года подожгли одежду на 5-летней соседке. Одна из сестер поставлена на профилактический учет, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

"Мать пострадавшей девочки обратилась с иском в суд, судом вынесено решение о взыскании с законных представителей девочек 700 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Девочка, у которой в руках была зажигалка, поставлена на профилактический учет", - сказал представитель прокуратуры.

Пятилетний ребенок поступил в реанимацию больницы Новокузнецка с сильными ожогами в августе 2019 года. Во время прогулки во дворе девочки 11 и 9 лет подожгли ее платье зажигалкой и, испугавшись, убежали. В горящей одежде она смогла дойти своего дома, где родители вызвали скорую помощь. Малышке, которая получила ожоги 75% тела, проведены несколько операций и предстоит длительная реабилитация.

Региональным управление СК РФ по данному факту проводилась проверка, в возбуждении уголовного дела было отказано, так как дети не достигли возраста уголовной ответственности. Известно, что девочки являются сестрами и находятся под опекой старшей сестры, которая занимается их воспитанием.