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Газ получат в 2020 году более 16 тыс. домовладений на востоке Томской области

Вице-губернатор региона Игорь Шатурный сообщил, что будут газифицированы Асиновский, Первомайский и Зырянский районы

ТОМСК, 6 февраля. /ТАСС/. "Газпром" в 2020 году введет в эксплуатацию строящийся газопровод "Томск-Асино", что позволит газифицировать восток Томской области и обеспечить топливом более 16 тыс. домовладений в трех районах региона, сообщил в четверг журналистам вице-губернатор региона Игорь Шатурный.

"У нас должен завершиться грандиозный проект по газификации восточной части Томской области. Совместно с "Газпромом" проведена труба "Томск-Асино", которой будут газифицированы Асиновский, Первомайский и Зырянский районы. <...> В этом году она должна быть введена в эксплуатацию", - сказал Шатурный.

Вице-губернатор уточнил, что совместно со строительством центральной трубы будут созданы межпоселковые газопроводы, чтобы обеспечить газификацию частных домовладений. На средства властей региона газ будет проведен в малые населенные пункты. Реализация данного проекта позволит обеспечить топливом 16 тыс. домовладений.

В сентябре 2017 года глава Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Томской области. Она предполагает строительство более 1 тыс. километров газовых сетей, в том числе 860 километров внутрипоселковых сетей, число потребителей газа к концу 2020 года должно вырасти в два раза - до 60 тыс. абонентов. В рамках программы Жвачин и Миллер дали старт строительству газопровода "Томск-Асино".

Теги
РоссияТомская область
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