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Под Красноярском восстановили движение на трассе, перекрытой из-за серии ДТП

Утром из-за тумана на 14-м километре дороги "Глубокий обход города Красноярска" произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей

ТАСС, 6 февраля. Движение на федеральной автомобильной дороге (ФАД) "Глубокий обход города Красноярска", перекрытое из-за ряда ДТП с участием 29 автомобилей, произошедших из-за сильного тумана, восстановлено, сообщается в четверг на сайте "Росавтодора".

"С 9:30 мск (13:30 местного времени) 06.02.2020 движение на участке 0+000 - 30+140 указанной трассы (обход Красноярска) восстановлено, последствия ДТП устранены", - говорится в сообщении.

В четверг утром из-за тумана на 14-м километре ФАД "Глубокий обход города Красноярска" произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей, движение по трассе было перекрыто полностью. В авариях пострадали два человека. Один из них после медосмотра на месте отпущен, второй с ушибами и порезами отправлен на амбулаторное лечение.

Теги
РоссияКрасноярский край
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