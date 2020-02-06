СК не нашел состава преступления в деле бывшего главы ГИБДД по Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет закрыл дело в отношении бывшего главы ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха о превышении должностных полномочий, не обнаружив в нем состава преступления. Об этом говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

Ранее в четверг источник сообщил ТАСС, что уголовное дело прекращено. Дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") возбудили в марте 2019 года.

"В ходе расследования не было установлено фактов уклонения лиц, при помощи указанных удостоверений, от какой-либо ответственности. Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 286 УК РФ, имеет место только в случае наступления общественно опасных последствий в виде нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Штельмах возглавлял областное управление ГИБДД 12 лет, о его увольнении из органов внутренних дел стало известно в конце октября 2018 года. Штельмах обратился в суд с иском к МВД, потребовав восстановить его на службе, но позже скорректировал исковые требования, отказавшись от восстановления, но попросив изменить формулировку приказа с "порочащего честь сотрудника органов внутренних дел проступка" на "выслугу лет", дающую право на получение пенсии.

Суд установил, что Штельмах выдавал удостоверения, которые позволяли их владельцам избегать проверок сотрудников ГИБДД. Его опрос с использованием полиграфа установил наличие у него заинтересованности в выдаче таких документов, а также "систематической даче указаний руководителям структурных подразделений ГИБДД не осуществлять проверку их владельцев, а также не привлекать к установленной законом ответственности лиц, задержанных за управление транспортными средствами в состоянии опьянения при предъявлении данных документов".

Центральный суд Новосибирска в декабре отказал в удовлетворении иска. Штельмах решение суда обжаловал, однако суд апелляционной инстанции решение не изменил. Ранее сообщалось, что еще до увольнения Штельмаха следственные органы региона начали в отношении него уголовно-процессуальную проверку, детали которой не разглашались. По итогам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.