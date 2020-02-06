Гордума Барнаула изберет мэра города из девяти кандидатов

БАРНАУЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Городской думе Барнаула на заседании 14 февраля предстоит избрать главу города из девяти кандидатов, утвержденных отборочной комиссией. Из девяти подавших документы претендентов к конкурсу допущены все девять, сообщил в четверг журналистам представитель комиссии, заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин.

"Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы мэра Барнаула. Рассматривались их программы, они были очень разные - от академических до практических. Сегодняшнее решение комиссии: все девять кандидатов будут представлены на рассмотрение Барнаульской городской думы, все допущены", - сказал Климин.

По словам Климина, кандидаты представят на заседании гордумы тезисы своих программ, после этого путем голосования определят того, кто станет главой города. Он отметил, что программы нацелены на социальную, инвестиционную политику, внимание было уделено культуре, спорту, туризму, здравоохраению.

Прием документов для участия в конкурсе на должность главы Барнаула завершился 19 декабря 2019 года - заявки подали девять кандидатов. 6 февраля 2020 года кандидаты прошли собеседование в комиссии и представили свои программы.

Глава Барнаула Сергей Дугин, руководивший городом с декабря 2015 года, 15 августа 2019 года написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, которую гордума приняла 30 августа. Исполнение полномочий главы Барнаула было возложено на первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата Вячеслава Франка.