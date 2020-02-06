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"ИрАэро" подала иск к производителю SSJ-100 на более чем 1,8 млрд рублей

Авиакомпания требует возместить убытки, связанные с простоями воздушных судов
Описание
© Василий Доенин/ТАСС

ИРКУТСК, 6 февраля. /ТАСС/. Иркутская авиакомпания "ИрАэро" подала иск к АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) с требованием возместить более 1,8 млрд рублей убытков, связанных с простоями воздушных судов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100, "Сухой Суперджет 100") из-за технических неисправностей. О поступлении иска сообщается в материалах картотеки Арбитражного суда Москвы.

"Исковое заявление АО "Авиакомпания "ИрАэро". Ответчик - АО "Гражданские самолеты Сухого". Сумма исковых требований - 1854109836 [рублей]", - указано в карточке дела. Детали иска не раскрываются.

В пресс-службе авиакомпании ТАСС уточнили, что перед подачей иска перевозчик направлял претензию ГСС с требованием возместить убытки от простоя самолетов. Подробно это дело в "Ираэро" не комментируют.

В январе источник в авиационных кругах Иркутска сообщил ТАСС, что сумма претензии представляет собой убытки, понесенные с 2016 года - за весь период, который "ИрАэро" эксплуатирует Sukhoi SuperJet 100. По словам собеседника агентства, простой самолетов связан с техническими неисправностями. В пресс-службе перевозчика уточняли, что из девяти самолетов SSJ 100, находящихся в авиапарке компании, "почти половина простаивает".

У ГСС также есть претензии к "ИрАэро". Арбитражный суд Москвы 30 декабря 2019 года принял ее иск к иркутскому перевозчику с требованиями на сумму 941,4 млн рублей. О поступлении иска указано в картотеке дел суда, однако детали заявления не раскрываются. Комментарием компании "Гражданские самолеты Сухого" по этому вопросу ТАСС не располагает.

"ИрАэро" основана в 1999 году, базируется в аэропорту Иркутска, выполняет рейсы более чем в 40 городов России. В ее парке 25 воздушных судов. АО "Гражданские самолеты Сухого" основано в 2000 году, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). На сегодняшний день основным проектом компании является программа по созданию и развитию самолета SuperJet 100.

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