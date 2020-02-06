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75-летие Победы

Новосибирский театр к 75-летию Победы запустит документальный проект со спектаклем о войне

Он будет состоять из лекционной части, спектакля, в основу которых лягут воспоминания новосибирцев о Великой Отечественной войне, и лаборатории документальной хореографии

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" к 75-летию Победы запустит документальный проект, состоящий из трех частей: лекционной, спектакля, в основу которых лягут воспоминания новосибирцев о Великой Отечественной войне, и лаборатории документальной хореографии, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС замдиректора театра "Глобус" по творческим вопросам Инна Кремер.

"Основой проекта будет спектакль, его премьера состоится 7 и 8 мая. Предшествовать этой премьере будет лекционная часть, посвященная посттравмам войны, <…> также будет лаборатория, которая занимается документальной хореографией", - сказала Кремер. В основу сценария спектакля, который написал драматург Андрей Иванов, легли воспоминания новосибирцев о войне. Его поставит режиссер Анастасия Патлай.

По словам Кремер, лекцию проведет театральный критик Алена Карась. Она побеседует с гостями о влиянии, которое оказала Великая Отечественная война на жизни новосибирцев, и расскажет об отражении этой темы в драматургии.

"Еще одна часть нашего проекта - лаборатория [документальной] хореографии. Поскольку уже накопился определенный опыт хореографов-документалистов, мы решили и здесь, в нашем городе, изучить с точки зрения памяти тела данную тематику. Мы надеемся, что лаборатория пройдет в течение нескольких дней перед спектаклем", - добавила замдиректора театра, отметив, что участвовать в лаборатории будет группа примерно из 25 человек. В нее войдут профессиональные актеры и горожане, которые не имеют хореографических навыков.

Кремер уточнила, что документальная хореография - это художественное направление, суть которого в том, что прочтение текста, например сценария, воплощается участниками действия через движения. Задача лаборатории - тексты, документы и рассказы о судьбах людей в годы войны попытаться передать пластикой тела, чтобы понять их эмоции и ощущения.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Организацию мероприятий в рамках этого года президент возложил на Российский оргкомитет "Победа", координировать работу будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

Теги
РоссияНовосибирская область75-летие Победы
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