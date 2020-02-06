В Кемерове утвердили архитектурный проект части Сибирского кластера искусств

КЕМЕРОВО, 6 февраля. /ТАСС/. Архитектурное проектирование культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств, который по поручению президента РФ Владимира Путина должен быть построен в Кемерове, завершено. Проект направлен на экспертизу, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального департамента культуры и национальной политики.

"Утвержден архитектурный проект культурно-образовательного комплекса, определяющий стилистику и внешний вид, пространственные и инженерные решения, внутреннюю планировку и зонирование объектов. Проект направлен в Москву в Главгосэкспертизу, ждем положительного заключения по нему, чтобы начать строительство", - сообщили в пресс-службе департамента.

Культурно-образовательный и музейный кластер в Кемерове планируется разместить на двух площадках. В центре города предполагается строительство филиала Мариинского театра, филиала Государственного Русского музея, музейного фондохранилища и киноконцертного комплекса - эти объекты в настоящий момент находятся в стадии проектирования. В Ленинском районе будет построен культурно-образовательный комплекс, в который войдут филиалы Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и Центральной музыкальной школы (ЦМШ), а также интернат для учащихся и общеобразовательная школа.

Согласно проекту, культурно-образовательный комплекс будет окружен единым парковым пространством с открытыми амфитеатрами, которые учащиеся смогут использовать для проведения лекций и творческих встреч, прогулок, занятий спортом. Сами объекты будут соединены между собой теплыми переходами для удобства студентов.

Осенью 2019 года губернатор Кузбасса Сергей Цивилев раскритиковал работу подрядных организаций, которым было доверено проектирование объектов Сибирского кластера искусств в Кемерове. Глава региона потребовал ускорить подготовку проектов, чтобы не допустить нарушения сроков сдачи объектов, первые из них должны быть сданы уже к лету 2021 года.

Новые культурно-образовательные и музейные комплексы по поручению президента РФ Владимира Путина должны быть построены во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставлена задача обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года.