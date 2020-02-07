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Школы в Ангарске и Усть-Илимске Иркутской области закрыли на карантин из-за ОРВИ

Во время карантина дети будут заниматься дистанционно

ИРКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Школы и учреждения дополнительного образования из-за эпидемии ОРВИ закрылись в пятницу на карантин в городе Ангарске Иркутской области. До 13 февраля работу приостановили 42 образовательных учреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Карантин введен во всех 37-и школах, а также в пяти учреждениях дополнительного образования. Детских садов это не коснулось", - сказал собеседник агентства.

Эпидемиологический порог в Ангарске превышен на 18%. С 31 января по 6 февраля диагнозы грипп и ОРВИ медики поставили 3,4 тыс. пациентам, из которых 84% - дети. Во время карантина ученики будут заниматься дистанционно.

В среду карантин был введен во всех школах города Усть-Илимска, он продлится до 12 февраля. Занятия также будут проходить дистанционно, сообщается на сайте городской администрации.

Как сообщал ТАСС, с 6 по 10 февраля из-за эпидемии ОРВИ закрылись на карантин все 14 школ в городе Усолье-Сибирское, в Иркутске не работают 14 из 80 муниципальных школ.

Город Ангарск с населением около 230 тыс. человек расположен в 40 км от Иркутска. Усть-Илимск, в котором проживают 82,5 тыс. человек, находится в 640 км от областного центра.

Теги
РоссияИркутская область
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