Власти Алтая признали нецелесообразной разработку месторождений золота у Телецкого озера

ТАСС, 7 февраля. Власти Республики Алтай признали разработку месторождений золота вблизи Телецкого озера на Алтае, являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, нецелесообразной, пояснив, что она проводилась без учета мнения коренных жителей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе правительства республики.

Ранее ряд местных СМИ со ссылкой на природоохранную организацию Greenpeace ранее сообщили, что Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО намерен включить "Золотые горы Алтая" и Телецкое озеро в число объектов, находящихся под угрозой уничтожения. Причиной для этого стала разработка золотоносных месторождений компанией "Континент" в буферной зоне Телецкого озера - это может привести к загрязнению реки Малый Калычак, на которой планируется добыча, а также самого озера. Кроме того, на Телецком озере ведется возведение сразу нескольких туркомплексов, строительство которых с ЮНЕСКО не согласовано.

"Лицензия на золотодобычу была выдана компании "Континент" Департаментом по недропользованию по Сибирскому федеральному округу еще в 2017 году. Это происходило без учета общественного мнения, позиции коренных малочисленных народов Республики Алтай, проживающих на данной территории. <…> Правительство Республики Алтай считает разработку данного месторождения нецелесообразной", - цитирует пресс-служба главу региона Олега Хорохордина.

Ранее российское подразделение Greenpeace сообщило о земельных проблемах на охраняемой территории "Золотые горы Алтая". По его данным, на территории кластера "Катунский заповедник и буферная зона горы Белуха" несколько земельных участков возле озера Дарашколь были переданы в частную собственность для развития рекреационной инфраструктуры. На одном из участков построен дом, зарегистрированный как объект капитального строительства (что запрещено режимом природного парка). В докладе организация отмечала, что прокуратура подтвердила незаконность передачи земельных участков в частную собственность и установила факт постройки дома, но нарушением это не признала.

Для признания постройки незаконной и приостановления регистрации права собственности региональное Минприроды обратилось в Арбитражный суд. Пресс-служба правительства со ссылкой на исполняющую обязанности министра природных ресурсов, экологии и туризма Алтая Екатерину Поварову сообщила, что следующее заседание по делу состоится в конце февраля.

"Золотые горы Алтая" - три участка Алтайских гор, вошедшие в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1998 году. Среди них Алтайский и Катунский заповедники, буферная зона Телецкого озера и горы Белуха, а также плоскогорье Укок. Выбор этих территорий связан с тем, что именно они в своей совокупности наиболее полно в Сибири представляют чередование зон альпийской растительности: степь, лесостепь, смешанные леса, субальпийский и альпийский пояса. "Золотые горы Алтая" являются наиболее популярным туристическим направлением в республике, ежегодно турпоток в регионе увеличивается на 3-5%.