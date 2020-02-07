{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Алтая признали нецелесообразной разработку месторождений золота у Телецкого озера

В правительстве республики пояснили, что лицензия на золотодобычу была выдана без учета позиции коренных малочисленных народов региона

ТАСС, 7 февраля. Власти Республики Алтай признали разработку месторождений золота вблизи Телецкого озера на Алтае, являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, нецелесообразной, пояснив, что она проводилась без учета мнения коренных жителей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе правительства республики.

Ранее ряд местных СМИ со ссылкой на природоохранную организацию Greenpeace ранее сообщили, что Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО намерен включить "Золотые горы Алтая" и Телецкое озеро в число объектов, находящихся под угрозой уничтожения. Причиной для этого стала разработка золотоносных месторождений компанией "Континент" в буферной зоне Телецкого озера - это может привести к загрязнению реки Малый Калычак, на которой планируется добыча, а также самого озера. Кроме того, на Телецком озере ведется возведение сразу нескольких туркомплексов, строительство которых с ЮНЕСКО не согласовано.

"Лицензия на золотодобычу была выдана компании "Континент" Департаментом по недропользованию по Сибирскому федеральному округу еще в 2017 году. Это происходило без учета общественного мнения, позиции коренных малочисленных народов Республики Алтай, проживающих на данной территории. <…> Правительство Республики Алтай считает разработку данного месторождения нецелесообразной", - цитирует пресс-служба главу региона Олега Хорохордина.

Ранее российское подразделение Greenpeace сообщило о земельных проблемах на охраняемой территории "Золотые горы Алтая". По его данным, на территории кластера "Катунский заповедник и буферная зона горы Белуха" несколько земельных участков возле озера Дарашколь были переданы в частную собственность для развития рекреационной инфраструктуры. На одном из участков построен дом, зарегистрированный как объект капитального строительства (что запрещено режимом природного парка). В докладе организация отмечала, что прокуратура подтвердила незаконность передачи земельных участков в частную собственность и установила факт постройки дома, но нарушением это не признала.

Для признания постройки незаконной и приостановления регистрации права собственности региональное Минприроды обратилось в Арбитражный суд. Пресс-служба правительства со ссылкой на исполняющую обязанности министра природных ресурсов, экологии и туризма Алтая Екатерину Поварову сообщила, что следующее заседание по делу состоится в конце февраля.

"Золотые горы Алтая" - три участка Алтайских гор, вошедшие в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1998 году. Среди них Алтайский и Катунский заповедники, буферная зона Телецкого озера и горы Белуха, а также плоскогорье Укок. Выбор этих территорий связан с тем, что именно они в своей совокупности наиболее полно в Сибири представляют чередование зон альпийской растительности: степь, лесостепь, смешанные леса, субальпийский и альпийский пояса. "Золотые горы Алтая" являются наиболее популярным туристическим направлением в республике, ежегодно турпоток в регионе увеличивается на 3-5%.

Теги
РоссияАлтайХорохордин, Олег Леонидович
Реклама на ТАСС
В Иркутске полицейский проехал более 3 км на крыше автомобиля при задержании угонщиков
Для остановки автомобиля сотрудники МВД применили табельное оружие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС