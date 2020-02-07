Пять человек пострадали в результате ДТП с двумя автобусами в Омске

ОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. ДТП с участием двух автобусов произошло в Омске, в результате за помощью к медикам обратились пять человек. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе управления ГИБДД по региону.

"Проводится проверка по факту ДТП с участием пассажирских автобусов. Сегодня около 10:00 (07:00 мск) поступило сообщение о ДТП на ул. Маяковского в Омске. В результате аварии пять пассажиров автобуса ПАЗ обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса ПАЗ маршрута № 95 - женщина 1974 года рождения, без признаков опьянения, двигаясь по ул. Маяковского, в районе остановки "Большевичка" наехала на стоящий пассажирский автобус ЛиАЗ. Обстоятельства происшествия выясняются.