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В Красноярске планируют установить рекорд России по беспрерывной игре в керлинг

Организаторы предполагают, что она продлится 40 часов

КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. В Красноярске в рамках фестиваля керлинга Енисейской Сибири стартовал марафон беспрерывной игры, который должен продлиться 40 часов. В ходе марафона планируется установить всероссийский рекорд по продолжительности игры в керлинг, количеству участвующих команд и количеству участников, сообщил в пятницу президент федерации керлинга Красноярского края Сергей Веневцев на открытии мероприятия.

"Сегодня происходит историческое событие - марафон беспрерывной игры в керлинг, который продлится 40 часов. Это рекорд для России", - сообщил Веневцев.

Как пояснили ТАСС организаторы, будут действовать две площадки - на ледовом катке на острове Отдыха рядом с Центральным стадионом и в Керлинг-холле, расположенном на пристадионной территории. В рамках марафона пройду также игры в керлинг на колясках, среди людей с ограниченными возможностями. Здесь игра будет идти даже ночью.

Поиграть в керлинг на катке сможет любой желающий. Для горожан будут действовать мастер-классы, на которых им расскажут о правилах игры и научат технике броска.

Фестиваль керлинга стартовал в Красноярске в январе и завершится в конце февраля, он проходит при поддержке Минспорта региона, федерации керлинга края, дирекции спортивных и массовых мероприятий и проектов и корпорации развития "Енисейская Сибирь" (комплексного инвестиционного проекта на территории края, Хакасии и Тувы). В рамках фестиваля проходят соревнования среди дворовых команд, мастер-классы, состязания среди дошкольников по напольному керлингу. В фестивале принимают участие спортсмены из Красноярского края, Хакасии и Тувы.

С 15 по 22 февраля Красноярск примет первенство мира по керлингу среди юниоров.

Теги
РоссияКрасноярский край
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