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В Омской области после хлопка газа госпитализировали двух человек

Предварительно установлено, что инцидент произошел в результате самостоятельной заправки баллона

ТАСС, 7 февраля. Два человека госпитализированы в Омской области после хлопка газа, произошедшего при самостоятельной заправке газового баллона. Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД региона.

"В Седельниковском районе в полицию от местного жителя поступило сообщение о возгорании дома, расположенного по соседству. Предварительно установлено, что в результате самостоятельной заправки баллона произошла утечка и хлопок газа. Хозяин дома получил ожоги около 80% тела и находится в тяжелом состоянии, его супруга также госпитализирована", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшая женщина находится в менее тяжелом состоянии. С места происшествия изъяты два газовых баллона.

Теги
РоссияОмская область
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