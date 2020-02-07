Источник: прокурор Красноярского края подал в отставку

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Прокурор Красноярского края Михаил Савчин, возглавлявший ведомство с 2012 года, подал в отставку после смены руководства Генпрокуратуры РФ и скандала, связанного с задержанием и. о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева в декабре прошлого года. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Он [Савчин] подал в отставку. Это связано как со сменой руководства Генеральной прокуратуры РФ, так и со скандалами, в частности с задержанием и. о. прокурора Норильска. В целом его деятельность не очень эффективно оценивали", - сказал источник.

В краевой прокуратуре пока не комментируют информацию об отставке Савчина.

В конце декабря и. о. прокурора Норильска Гутаев был задержан по подозрению в получении взятки. Он был заключен под стражу до 23 февраля 2020 года.

20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ. 22 января Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором. В тот же день Чайка указом президента был назначен полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.

Савчин родился в 1967 году, с 1991 года работает в органах прокуратуры. С 2005 по 2008 год был заместителем прокурора Свердловской области, с 2008-го по 2012-й - прокурор Чечни.