{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сибири весной прогнозируют превышение многолетнего уровня лесной пожароопасности

В Рослесхозе в этой связи отметили Иркутскую область, Красноярский край, Хакасию, Тыву и Республику Алтай
Лесные пожары в районе села Богучаны Красноярского края, 3 августа 2019 года Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Лесные пожары в районе села Богучаны Красноярского края, 3 августа 2019 года
© Донат Сорокин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Превышение многолетних значений уровня лесной пожарной опасности прогнозируется весной текущего года в Иркутской области, Красноярском крае, Хакасии, Тыве и Республике Алтай. Об этом сообщил в пятницу на окружном совещании по вопросам развития лесного хозяйства и подготовке к прохождению лесопожарного сезона заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

"Ничего хорошего из прогноза я не вижу. Превышение среднемноголетних значений уровня пожарной опасности прогнозируется на территории в апреле: восток Республики Тыва, юго-западная часть Иркутской области, май - северо-западная часть Иркутской области, запад Республики Тыва, восток Республики Алтай, юг Хакасии и восточная часть Красноярского края", - сказал Аноприенко.

Лесные пожары начались в Сибири летом 2019 года в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии в июле. Площадь, которую они прошли, составила около 1% от общей площади лесного фонда страны. В начале ноября начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов сообщил, что лесные пожары, по предоставленным регионами данным, причинили ущерб в 14 млрд рублей. В весенний период основная причина пожаров - переход огня с земель иных категорий и несоблюдение гражданами правил пожарной безопасности.

Теги
РоссияИркутская областьТываАлтайКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Эпидпорог по ОРВИ в Алтайском крае превышен более чем на 72%
В регионе зарегистрировано 27 тыс. случаев заболевания, 70% - дети до 14 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС