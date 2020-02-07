В Сибири весной прогнозируют превышение многолетнего уровня лесной пожароопасности

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Превышение многолетних значений уровня лесной пожарной опасности прогнозируется весной текущего года в Иркутской области, Красноярском крае, Хакасии, Тыве и Республике Алтай. Об этом сообщил в пятницу на окружном совещании по вопросам развития лесного хозяйства и подготовке к прохождению лесопожарного сезона заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

"Ничего хорошего из прогноза я не вижу. Превышение среднемноголетних значений уровня пожарной опасности прогнозируется на территории в апреле: восток Республики Тыва, юго-западная часть Иркутской области, май - северо-западная часть Иркутской области, запад Республики Тыва, восток Республики Алтай, юг Хакасии и восточная часть Красноярского края", - сказал Аноприенко.

Лесные пожары начались в Сибири летом 2019 года в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии в июле. Площадь, которую они прошли, составила около 1% от общей площади лесного фонда страны. В начале ноября начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов сообщил, что лесные пожары, по предоставленным регионами данным, причинили ущерб в 14 млрд рублей. В весенний период основная причина пожаров - переход огня с земель иных категорий и несоблюдение гражданами правил пожарной безопасности.