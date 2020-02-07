Эпидпорог по ОРВИ в Алтайском крае превышен более чем на 72%

БАРНАУЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае превышен более чем на 72,6%, притом среди заболевших 70% - дети до 14 лет. Об этом сообщается в пятницу на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"За пятую неделю 2020 года - с 27 января по 2 февраля - в крае зарегистрировано 27 тыс. случаев заболевания ОРВИ, это на 72,6% выше эпидемического порога. Среди заболевших дети до 14 лет - 70%. Превышение эпидпорога отмечается среди всех возрастных контингентов", - сообщает пресс-служба управления.

В случае если в классе или группе детсада отсутствует 20% детей, занятия прекращаются. Таким образом, полностью приостановлено обучение в 54 школах, 39 детсадах, а также в 268 классах 62 школ и в 30 группах 20 детсадов. Среди заболевших в крае при лабораторных исследованиях найдена циркуляция вирусов гриппа - В, А /H1N1/2009.

По данным регионального управления Роспотребнадзра, в крае медучреждения и лаборатории готовы к росту заболеваемости. Запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств есть.

Как ранее сообщили власти региона, карантин по гриппу и ОРВИ введен в Алтайском крае с 29 января. В регионе введены ограничительные мероприятия в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания, а также в организациях сферы обслуживания, торговли и транспорта. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач края. На тот момент превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ составляло 53,8%.