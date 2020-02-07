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Шесть из 47 проблемных домов введут в Новосибирске в 2020 году

Число жителей Новосибирской области, включенных в официальный реестр дольщиков, превысило две тысячи

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Шесть проблемных домов из 47 включенных в реестр в Новосибирске достроят и введут в эксплуатацию в 2020 году, при необходимости достройки всех проблемных домов в стране до 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Новосибирска.

В середине 2019 года число жителей Новосибирской области, включенных в официальный реестр дольщиков, превысило 2 тысячи человек. Осенью дольщики одного из наиболее крупных микрорайонов города неоднократно устраивали голодовки и пикеты.

"Не менее шести домов мы намерены ввести в 2020 году", - цитирует пресс-служба вице-мэра Новосибирска Алексея Кондратьева.

Всего в Новосибирске находится 53 проблемных дома, 47 из которых включены в реестр. В отношении 30 из них план окончания строительства будет определен по итогам завершения процедур в отношении банкротства застройщиков.

По состоянию на начало февраля в Едином реестре проблемных объектов содержатся данные о 2,97 тыс. домов общей площадью 17,43 млн кв. м в 75 регионах России. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

Теги
РоссияНовосибирская область
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