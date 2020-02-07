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Полиция возбудила дело после стрельбы в центре Томска

Ранее житель города открыл огонь по рабочим, которые убирали снег с крыши

ТОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" после того, как житель Томска открыл стрельбу из травматического пистолета в центре города по рабочим, убиравшим снег с крыши. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

Как сообщил ТАСС главврач стоматологической поликлиники №1 в Томске Алексей Федоров, во время уборки снега с крыши поликлиники мужчина, проживавший по соседству, начал стрелять из пистолета и требовал прекратить работы, так как часть снега попала на его участок. Сотрудница поликлиники, которая контролировала сброс снега, вызвала полицию.

"7 февраля 2020 года в дежурную часть ОМВД России по Советскому району города Томска около 10:30 минут поступило сообщение о конфликте на улице Гагарина областного центра. По предварительной информации, раннее не судимый местный житель, угрожая расправой, требовал прекратить работы по уборке снега с кровли дома, после чего произвел выстрел из травматического пистолета", - сообщили в полиции.

Сотрудниками УМВД было изъято оружие, опрашиваются свидетели. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

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